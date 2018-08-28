Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre önceki gün akşam saatlerinde Antalya'nın Aksu ilçesindeki yazlık evde uzman doktor 57 yaşındaki Gülşen Bulut ile 17 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Uğur Bulut'un öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.



EL SVABIYLA KESİNLEŞTİ



Cesetlerin bulunmasıyla birlikte polis evde titiz bir çalışma yaptı. Ayrı odalarda bulunan iki ceset üzerinde inceleme yapıldı. Anne Gülşen Bulut'un vücuduna 3 av tüfeği mermisi isabet etmişti. Oğlu Uğur Bulut'un ise kafasında bir mermi giriş izi vardı. Polis, Uğur Bulut'un yanında bir av tüfeği buldu. Yapılan incelemede bu silahın olayda kullanılan av tüfeği olduğu belirlendi. Uğur Bulut'un evde bulunan tüfeği kullanıp kullanmadığını tespiti için el svabı alındı. Yapılan inceleme de Uğur Bulut'un el svabında barut izi çıktı.



CESETLER AYRI ODALARDA BULUNDU



Olay akşamı eşi ve oğluna ulaşamayan M.B., komşularını arayarak yardım istemişti. Açık pencereden içeri giren komşular Gülşen Bulut'u bir başka odada ise Uğur Bulut'un cansız bedenini bulmuştu. Gülşen Bulut, Manavgat Devlet Hastanesi´nde görev yapıyordu.

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