İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artçı sarsıntının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina çöktü. Enkaz altında biri polis 2 kişinin kaldığı öğrenildi. Havanın kararmasına rağmen enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü.

15 saatin ardından ilk olarak polis memuru Halil Baydoğan’ın (52) cansız bedeni çıkartıldı. Ardından 2 çocuk babası Ali Şara’nın (65) cansız bedeni çıkartıldı. Öte yandan şehit polis memuru Baydoğan’ın 2 ay sonra emekli olacağı öğrenildi.