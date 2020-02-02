HABERTURK.COM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ardından hasar tespit çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Mustafa Uç'un haberine göre, hasar tespit çalışmalarının yüzde 60 seviyesinde olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"2 Şubat tarihi itibariyle hasar tespit çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan depremzede vatandaşlarımız için yapılması gereken yardım ihtiyaçları, gıda ihtiyaçları, barınma ihtiyaçlarına yönelik tüm ekiplerimiz seferberlik içinde çalışmaktadırlar. Acil diyeceğimiz ihtiyaçlarımızı büyük bir çoğunlukla mahallelerimizde giderdik. Bundan sonraki süreçte kalıcı ihtiyaçları giderecek, hem kalıcı konutlarımızın yapımı hem kalıcı konutlar yapılana kadar konteyner kentlerimizin yapımı süreci süratli bir şekilde devam etmektedir. Bugün itibariyle Elazığ ilimizde hasar tespit çalışmalarımız yüzde 60 seviyesine gelmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede hızlı bir şekilde 3 gün içinde Elazığ'ın yüzde 90'ını görmüş ve bu çerçevede tespiti ve neticeyi almış olacağız."

"BİNALARIN YÜZDE 25'E YAKINI ORTA VE AĞIR HASARLI"

Yapılan tespit çalışmalarına göre, Elazığ'da binaların yüzde 25'e yakınının orta ve ağır hasarlı olduğunu belirten Bakan Kurum, "Şuanki yapmış olduğumuz tespitlerde Elazığ'daki hemen hemen binalarımızın yüzde 25'e yakınının orta ve ağır hasarlı olduğunu, bilhassa eski yapılmış, mühendislik hizmetini tam anlamıyla almamış yapılarda bunu yoğun bir şekilde görmekteyiz. Aldığımız tespit raporları neticesinde de sahaya giderek yerinde yapabiliyorsak yerinde, yapamıyorsak rezerv alanlarda projelerimizi başlatmış durumdayız. Bugün itibariyle Elazığ ilimizde 93 yıkık binamız mevcut. 2 Bin 785 ağır hasarlı binamız mevcut. Bu 9410 bağımsız bölüme geliyor. Yine 1675 orta hasarlı binamız var. Burada da yaklaşık 12 bin bağımsız bölüm oluşmaktadır. 323 acil yıkılacak binamız var. Bunlar da 1200 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3200. Bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10.900'e ulaşmış durumdadır." şeklinde konuştu.

"10 BİNE YAKIN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN PROJESİNE BAŞLAMIŞ DURUMDAYIZ"

Elazığ'da 3 bölgede kalıcı konut çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Kurum, şu bilgilere yer verdi: "Bu çerçevede şehrimizin daha öncede ifade ettiğimiz gibi Yemişlik bölgesi, bu alanda 10 Bin konutluk rezerv alınımız var. Biz mümkün olduğunca vatandaşlarımızı yerine yakın yerde yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları neticesinde bir rezerv alanımızı Yemişlik'te, diğer rezerv alanımızı Çatalçeşme mahallemizde Hazine mülkiyetindeki alana, diğer rezerv alanımızı da Zafran bölgesine belirlemiş durumdayız. 3 bölgede toplamda sosyal konutlarımızla birlikte yaklaşık 10 bine yakın bağımsız bölümün projesine başlamış durumdayız. En kısa zamanda da inşa faaliyetlerini başlatacağız."

"ACİL YIKILMASI GEREKEN BİNALARIN YIKIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Şehrin hemen hemen her noktasında ağır hasarlı, yıkılacak, acil yıkılması gereken binalara ilişkin yıkım sürecini sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, "Bu çerçevede hızlı bir bir şekilde yıkım çalışmalarımız devam etmektedir. Şuana kadar 71 binamızın yıkımını gerçekleştirdik. 323 adet acil yıkılacak binamız var. Her gün 20-30 bina gece saatlerine kadar yıkmak suretiyle hızlı bir şekilde bu süreci yürütüyoruz." ifadelerine yer verdi.

"BAZI MAHALLELERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI YAPILACAK"

Bakan Kurum, bazı mahallelerde kentsel dönüşüm çalışması yapılacağını belirterek, "Mustafapaşa mahallesi 2 yıkık binamızın olduğu alan. Bu alanda da bütün sokakları tek tek ekiplerimizle birlikte tespitlerimizi yapıyoruz. Bu alanda köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Mustafapaşa mahallesinin bu dönüşüm çalışmasına çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Sürsürü'de yine kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Abdullahpaşa Mahallesi çok katlı ancak burada da yapıların bir çoğunun orta ve ağır hasarlı olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm var. Buranın da hemen hemen 1000'e yakınının orta ve ağır hasarlı olduğu, burada da büyük bir dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz."

400 REZERV KONUTUN TAHSİSİ YAPILIYOR

Bakan Kurum, "Diğer taraftan elimizdeki 400 rezerv konuta ilişkin vefat eden ailelerimizin yakınlarına, yine enkaz altında kalan yaralı kurtulan vatandaşlarımıza bu konutlardan tahsis ediyoruz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretiyle evlerini teslim ediyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımız süratli bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine de yer verdi.

KONTEYNER KENT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Konteyner kent çalışmalarının da hızla devam ettiğini aktaran Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi: "Konteyner kentlere ilişkin çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Hem Sivrice'de hem şehir merkezinde ihtiyacı karşılayacak şekilde konteyner kent çalışmaları süratli bir şekilde devam etmektedir. Altyapı çalışmaları iki bölgede başladı. Sivrice'de yine aynı şekilde başlamış durumdadır. Üç alanda ilişkin 10 gün içinde konteyner kentlerimizin teslimini gerçekleştireceğiz. Vatandaşımızı depremdeki hasar durumuna göre kalıcı konteyner kentlere taşıma işlemini yapacağız."