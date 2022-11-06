Elazığ'da 3´ü çocuk 5 kişi, çöken sundurmanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulmuş



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da tarihi Kapalıçarşı'da 5 kişinin yaralandığı sundurmanın çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3´ü çocuk 5 kişinin saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesinde meydana geldi. Tarihi Kapalıçarşı ve bölgesinde yapımı devam eden sundurmanın çökmesi sonucu 5 kişi altında kaldı. Bu kişilere ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu arada, olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinden bebek arabasındaki çocuğu ve yanındaki 4 yaşlarındaki kızıyla çıkan kadın ile hemen arkalarından yürüyen 1´i çocuk 2 kişinin geçişinden hemen sonra sundurmanın çöktüğü görüldü. İş yeri çalışanlarının da sundurmanın kapıyı kapatmasıyla dışarı çıkamadığı görüntülerde yer aldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-11-06 15:35:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.