Elif ve Kayra kardeşiler 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topladı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da Elif Berra (13) ve Kayra Efe Tilgen (10) kardeşler, `sıfır atık´ projesine destek için ailesi ve çevresindekilerin desteğiyle 6 ayda çoğunluğu kullanılmayacak durumdaki defter ve kitaptan oluşan 637 kilo kağıt topladı. 1 tona ulaşmayı hedefleyen kardeşler, geri dönüşümden elde edecekleri gelirle sokak hayvanlarına mama almayı amaçlıyor.

Kent merkezinde oturan Hasan ve Eşe Tilgen çiftinin çocukları Elif Berra ve Kayra Efe, geçen yıl 26 bin mavi kapak toplayarak bir engellinin tekerlekli sandalyeye kavuşmasını sağladı. Kardeşler, bu yıl da haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır atık' projesine destek olmak amacıyla çoğunluğu kullanılmayacak durumdan olan defter ve kitapları toplamaya başladı. Tilgen kardeşler ailesi ve çevresinin desteğiyle 6 ayda, 637 kilo kağıt topladı. Kardeşler 1 ton kağıt toplayarak geri dönüşümden elde edecekleri gelir ile sokak hayvanlarına mama almayı amaçlıyor.

'AİLEMİZ ÇOK DESTEK OLDU'

Elif Berra Tilgen, geçen yıl topladıkları mavi kapaklarla engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye alınmasını sağladıklarını belirterek, "Bu sene de geri dönüşüme verilen önem sebebiyle bu faaliyeti yapmaya karar verdik. Sınava girmiş ağabeylerimden ve ablalarımdan, komşu çocuklarından kullanılmış defter ve kitaplarını vermelerini istedik. Bu konuda ailemiz çok destek oldu. Topladığımız kağıtları 1 tona tamamlayıp sıfır atık projesi için geri dönüşüme vereceğiz. Elde ettiğimiz gelirle de sokak hayvanlarına mama almayı planlıyoruz" dedi.

Kayra Efe Tilgen ise "Kitap topladığımızı duyanlar bile bize kitap getiriyorlar. Herkes bize kitap veriyor. Kitapları taşımak da zordu çünkü bayağı kitabımız olduğu için çok ağır oluyordu. Babam ve annem de bu konuda bize çok yardımcı oldular. Vali amca ve büyüklerimizden isteğim Cumhurbaşkanımız Elazığ'a gelirse beni tanıştırmaları" diye konuştu.

Elif ve Kayra'nın babası Hasan Tilgen ise çevre bilincini çocuklara aşılamak için eşiyle birlikte bir faaliyet planladıklarını dile getirerek, "Kullanılmış kağıt, kitap ve defterleri toplayıp geri dönüşüme göndermeyi planlıyoruz. Toplanılan miktar 637 kilo. Buradan elde edilecek gelir ile sokak hayvanlarına mama almayı planlıyoruz. İnşallah başaracağız. En büyük hedef de sıfır atık projesine katkı sağlamak. Amacımıza ulaşmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-11-27 11:44:42



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