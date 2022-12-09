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Elazığ ve Bingöl'deki `Silindir Operasyonu'nda 22 şüpheli adliyede (2)

DHA

Elazığ ve Bingöl'deki `Silindir Operasyonu'nda 22 şüpheli adliyede (2)


17 TUTUKLAMA
Elazığ ve Bingöl'de, organize suç örgütlerine yönelik 'Silindir Operasyonu'nda gözaltına alınan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliyede mahkemeye çıkarılan 17 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ/ BİNGÖL, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-12-09 21:47:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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