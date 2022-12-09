Elazığ ve Bingöl'deki `Silindir Operasyonu'nda 22 şüpheli adliyede (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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17 TUTUKLAMA

Elazığ ve Bingöl'de, organize suç örgütlerine yönelik 'Silindir Operasyonu'nda gözaltına alınan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliyede mahkemeye çıkarılan 17 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ/ BİNGÖL, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-12-09 21:47:26



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