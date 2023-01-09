Elazığ´da 2'nci kattan atlayan ortaokul öğrencisi ağır yaralandı

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Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da okulun 2´nci katından atlayan 7'nci sınıf öğrencisi M.Ö. (12) adlı kız ağır yaralandı. M.Ö.´nün sınav notunu düşük bulduğu için intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İhsan Tangülü Ortaokulu´nda meydana geldi. M.Ö., öğretmeninin yazılı sınav sonucunu açıkladığı sırada 2'nci katın penceresinden atladı. Ağır yaralanan M.Ö.´ye ilk müdahalesini öğretmenler yaptı. M.Ö. çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.Ö.'nün notunu düşük bulduğu gerekçesiyle intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili müfettiş görevlendirildi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Tekin YALÇINKAYA

2023-01-09 18:01:24



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