Yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Palu ilçesi Kültür Mahallesi´nde meydana geldi. İsmail Karataş'ın kullandığı 23 P 4298 plakalı hafif ticari araca, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği aracın sürücüsü Karataş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karataş, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Lokomotifin altına sıkışan hafif ticari araç, iş makinesiyle çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2023-01-11 11:14:01



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