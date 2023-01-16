Elazığ´da balkon kapısı yakılarak girilen evden 150 bin liralık eşya çalındı



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da Melih Özdemir´e (34) ait evden 20 gün içerisinde ikinci kez hırsızlık yapıldı. Son olarak balkon kapısının plastik kısmını yakıp eriterek giren şüpheliler, evden 150 bin liralık eşya çaldı.

Olay, 12 Ocak´ta Saray Atik Mahallesindeki Şirik Apartmanı'nda meydana geldi. Hasta bakıcı olarak çalışan Melih Özdemir, işyerinden evine döndüğü sırada, apartmanın giriş katında bulunan evinin balkon kapısının yerinde olmadığını fark etti. İçeriye girerek evini kontrol eden Özdemir, eşyalarının da çalındığını gördü. İhbarla gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaparak hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Evinden 150 bin liralık eşya çalındığını ifade eden Özdemir, "Yaklaşık 20 gün içerisinde 2 defa evim soyuldu, ilkinde epeyce bir maddi zararım oldu. Evde büyük beyaz eşyalar haricinde her şeyi çalmışlardı. İkinci hırsızlık olayı da 12 Ocak itibariyle yapıldı. Bunda da balkon kapısını yakarak eritmişler ve içeri girmişler. Kombi dahi sökülüp, götürülmüş. Tahmini tutarı olarak 150 bin TL maddi bir kaydım var. Kapı kırılmış, yakılmış. Bunu meslek haline getirmiş olan kişilerin, en kısa süre içerisinde yakalanmasını ve bundan sonra artık hiçbir şekilde hiç kimsenin evine girmemelerini istiyorum" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-01-16 19:44:30



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