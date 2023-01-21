Elazığ'da, kamyonla çarpışan otomobildeki Albay ve eşi yaralandı

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, kamyonla çarpışan otomobildeki Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Kaya ile eşi Yeliz Kaya yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında ElazığBingöl karayolu Şahsuvar köyü kavşağında meydana geldi. Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Kaya yönetimindeki 06 BOL 129 plakalı otomobil, Ö.A. yönetimindeki 06 UJ 623 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada Albay Ahmet Kaya ve eşi Yeliz Kaya yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-01-21 21:22:06



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