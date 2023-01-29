Karlı yolda takla atan minibüste sıkıştı, güçlükle kurtarıldı

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, takla atıp devrildi. Araçta sıkışan sürücü H.D., ekiplerin çalışmasıyla güçlükle kurtarıldı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, ElazığPertek yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. H.D.´nin kullandığı 67 TV 472 plakalı minibüs, yoğun kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Devriye görevi yürüten jandarma ekiplerinin fark etmesiyle kaza, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerine bildirildi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, sıkıştığı yerden H.D.'yi güçlükle çıkardı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılan H.D.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-01-29 11:49:08
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