Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (13)

ELAZIĞ'DA BOŞALTILAN BİNA DEPREMDE ÇÖKTÜ; 1´İ POLİS, 2 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde Elazığ'da, Akpınar Mahallesi Susam Sokak´ta ilk depremde boşaltılan bina çöktü. Bölgede güvenlik önlemi alan 1 polis memuru ile 1 vatandaş göçük altında kaldı. Ekipler, 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Binanın bulunduğu alana gelen Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ilgili yetkililer, çalışmaları yerinden takip ediyor.

DHA MUHABİRİ CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Kahramanmaraş´ın Elbistan ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkıldı ya da hasar gördü. Depremin en yoğun hissedildiği depremde DHA muhabiri Olcay Düzgün, Yücel ve Şahinler apartmanlarının bulunduğu bölgede canlı yayın yaparken, 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme yakalandı. O anlar an be an görüntülere yansırken, bu depremde bölgedeki 5 bina yıkıldı.

ADANA'DA KÖY CAMİSİNİN MİNARESİ YIKILDI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu köyünde, caminin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

AHMET ÇÖTELITEKİN YALÇINKAYA, Olcay DÜZGÜN/ELAZIĞ, KAHRAMANMARAŞ, ADANA (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ

2023-02-06 15:21:38



