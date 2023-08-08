Elazığ'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar-Tunceli kara yolunda meydana geldi. E.A. yönetimindeki 23 AAK 587 plakalı buğday yüklü traktör ile H.Y.'nin kullandığı 23 ABF 965 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü H.Y. ile yanındaki F.K., E.Y., S.Y. ve E.A. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Kovancılar Tekin YALÇINKAYA

2023-08-08 15:28:01