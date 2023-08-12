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        Elazığ´da otomobil yol kenarındaki bahçeye uçtu: 7 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 18:52
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        Elazığ´da otomobil yol kenarındaki bahçeye uçtu: 7 yaralı
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        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye uçtuğu kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20´nci kilometresindeki Kinederiç rampası mevkisinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 34 UJ 807 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Ağaca çarparak yan yatan otomobilde sürücü M.A. ile yanında bulunan İ.A., G.A., A.A., H.A., K.A. ve S.A. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-12 18:51:55

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