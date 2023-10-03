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        Elazığ´da hafif ticari araç, otomobile çarptı: 8 yaralı

        ELAZIĞ´dahafif ticari aracın otomobile arkadan çarptığı kazada, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:00
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        Elazığ´da hafif ticari araç, otomobile çarptı: 8 yaralı
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        ELAZIĞ´dahafif ticari aracın otomobile arkadan çarptığı kazada, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaza,. öğle saatlerinde Hicret Mahallesi Tadım Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Y.S. idaresindeki 35 BBP 462 plakalı hafif ticari araç, N.Ç.´nin kullandığı 23 ADE 449 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3´ü çocuk 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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