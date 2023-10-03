Elazığ´da hafif ticari araç, otomobile çarptı: 8 yaralı
ELAZIĞ´dahafif ticari aracın otomobile arkadan çarptığı kazada, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
ELAZIĞ´dahafif ticari aracın otomobile arkadan çarptığı kazada, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza,. öğle saatlerinde Hicret Mahallesi Tadım Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Y.S. idaresindeki 35 BBP 462 plakalı hafif ticari araç, N.Ç.´nin kullandığı 23 ADE 449 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3´ü çocuk 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.