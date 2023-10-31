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        Elazığ'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

        ELAZIĞ'ınKovancılar ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 22:29 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:30
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        Elazığ'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı
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        ELAZIĞ'ınKovancılar ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesinde Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Elazığ´a seyir halinde olan 34 GNA 229 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DHB 522 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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