Elazığ'da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

ELAZIĞ'ınKovancılar ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesinde Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Elazığ´a seyir halinde olan 34 GNA 229 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DHB 522 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.