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        Elazığ'da kız meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli, tutuklandı

        ELAZIĞ'da kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Harun Aydemir'i (19) pompalı tüfekle vurarak öldüren Arif Can Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 19:07 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:10
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        Elazığ'da kız meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi öldüren şüpheli, tutuklandı
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        ELAZIĞ’da kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Harun Aydemir’i (19) pompalı tüfekle vurarak öldüren Arif Can Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi’nde bir site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan Arif Can Yıldırım ile Harun Aydemir (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Arif Can Yıldırım’ın pompalı tüfekle ateş ettiği Aydemir ağır yaraladı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Harun Aydemir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde sağlık personelinin çabalarına rağmen kurtarılamadı. Aydemir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilirken, yaşanan arbede sırasında yaralanan Arif Can Yıldırım ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayda kullanılan pompalı tüfek de polisin çalışmasıyla ele geçirildi. Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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