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        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 20:36 Güncelleme: 20.01.2025 - 20:36
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        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
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        Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 13-19 Ocak'ta meydana gelen 195 asayiş olayında yakalanan 191 şüpheliden 12'si tutuklandı, 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Asayiş uygulamalarında 57 bin 338 kişi ve 36 bin 104 araç kontrol edildi, aranan 435 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı.

        Kontrol edilen araçlardan 2 bin 904'üne cezai işlem uygulandı, 162 araç trafikten men edildi.

        Çalışmalarda 11 tabanca, 2 tüfek, 4 kesici alet, 36 fişek, 26 mühimmat 225 kilo tütün, 35 telefon, 68 emtia ele geçirildi.

        Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda, 295 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 43 gram bonzai, 1756 sentetik ecza, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Kentte meydana gelen 18 trafik kazasında ise 25 kişi yaralandı.

        Ayrıca, kayıp olarak aranan 13 kişi ile çalıntı otomobil, telefon, çanta ve pasaport bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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