Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baskil'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:34 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        ABONE OL

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

        Baskil Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen eğitime, okullarında görevli yardımcı hizmetli personellerin katılım sağladığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17. maddesi çerçevesinde sunumlar yapıldı.

        Eğitime, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Evinin önünde cesedi, bahçe duvarının yanında mezar taşı bulundu
        Evinin önünde cesedi, bahçe duvarının yanında mezar taşı bulundu
        Elazığ'da yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dayı tutuklandı
        Elazığ'da yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dayı tutuklandı
        Kovancılar Belediyesine çöp toplama aracı hibe edildi
        Kovancılar Belediyesine çöp toplama aracı hibe edildi
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ'da, avcıların tüfekle vurduğu 2 çoban köpeğinden biri öldü
        Elazığ'da, avcıların tüfekle vurduğu 2 çoban köpeğinden biri öldü
        Elazığlı göçer 5 kardeş devlet desteğiyle küçükbaş hayvan çiftliği kurdu
        Elazığlı göçer 5 kardeş devlet desteğiyle küçükbaş hayvan çiftliği kurdu