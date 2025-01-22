Baskil'de okul kütüphanesine kitap desteği

Bu kapsamda, Genç Kızılay Baskil gönüllülerince Baskil Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Kütüphanesinde temizlik yapıldı.

Türk Kızılay Baskil Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından okul kütüphanelerine destek için başlatılan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.