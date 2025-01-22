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        Baskil'de okul kütüphanesine kitap desteği

        Türk Kızılay Baskil Şubesi, okul kütüphanesine kitap desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:18 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:18
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        Baskil'de okul kütüphanesine kitap desteği
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        Türk Kızılay Baskil Şubesi, okul kütüphanesine kitap desteğinde bulundu.

        Türk Kızılay Baskil Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından okul kütüphanelerine destek için başlatılan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Genç Kızılay Baskil gönüllülerince Baskil Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Kütüphanesinde temizlik yapıldı.

        Kütüphanede yapılan düzenlemenin ardından yeni kitapların dizimi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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