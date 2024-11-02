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        AK Parti'li Kaya: Önümüzde adeta tarihi bir fırsat var

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Terör belası başta olmak üzere kronik sorunlarımızı çözmek, kardeşliğimizi daha da pekiştirmek, Türkiye'yi Allah'ın izniyle kardeşlik ekseninde daha da büyütmek için bugün önümüzde adeta tarihi bir fırsat bulunmakta.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:15 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:20
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        AK Parti'li Kaya: Önümüzde adeta tarihi bir fırsat var
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Terör belası başta olmak üzere kronik sorunlarımızı çözmek, kardeşliğimizi daha da pekiştirmek, Türkiye'yi Allah'ın izniyle kardeşlik ekseninde daha da büyütmek için bugün önümüzde adeta tarihi bir fırsat bulunmakta. Şunun bir kez daha altını çizmek isteriz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizim muhatabımız aziz milletimizdir" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Elazığ’da AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı 8’inci Olağan Kongresi’ne katıldı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongreye milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve partililer katıldı. Kongrede tek aday olarak yarışan mevcut başkan Hasan Çalışkan, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Kongrede konuşan Kaya, Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsatın olduğunu belirterek, “Cumhuriyetimizin 101’inci yılını kutladık. Türkiye 100 yıldır kendi istiklaline ve onuruna sahip çıkarken, bu bölgenin de en büyük istikrar ve güven unsuru, milletimizin mücadelesi irfanıyla kurulan bu cennet vatanımız bize şehitlerimizin emaneti. İşte al bayrağımız, kırmızı rengini şehitlerimizin kanından alıyor. Sevgili kardeşlerim. Bugün Elazığ'dayız. Devlet ve millet bilinci en yüksek şehirlerimizden bir tanesi. İçinden geçtiğimiz bu sürecin hassas sürecin de bence en iyi okumasını yapacak şehirlerden bir tanesi hiç şüphesiz Elazığ. Terör belası başta olmak üzere kronik sorunlarımızı çözmek, kardeşliğimizi daha da pekiştirmek Türkiye'yi Allah'ın izniyle kardeşlik ekseninde daha da büyütmek için bugün önümüzde adeta tarihi bir fırsat bulunmakta. Şunun bir kez daha altını çizmek isteriz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizim muhatabımız Aziz milletimizdir. Milletimizin de artık Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması, dünyada ve bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklardan uzak kalması noktasında gerekli adımların atılmasını desteklediğini biliyoruz” dedi.

        ‘TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL’

        Türkiye’de Türklerin ve Kürtlerin et ve tırnak gibi yaşadığını ifade eden Kaya, “Biz bütün unsurlarımızla, bütün renklerimizle bir ve bütünüz. Bayrağımızı, vatanımızı, ülkemizi, İstiklalimizi tanımlarken başka hiçbir kimliği ifade etmeye ihtiyaç duymayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu Cumhuriyet inancı, düşüncesi, yaşam biçimi, hayat tarzı her ne olursa olsun kendisini bu vatana, bu millete, bu topraklara ait hisseden herkesin, her bir ferdin cumhuriyetidir. Bugün dünyanın en büyük sorunlarının yaşandığı bölgemizde barış, huzur ve istikrar adası olan ülkemize yönelik saldırıları görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, biz bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşadık. Kardeşliğimiz her geçen gün daha da büyüdü. Ama ne zaman ki Türkiye'nin çok daha büyük bir geleceğe doğru yol aldığını gördüler, aramıza fitne tohumlarına sokmaya çalıştılar. Bakın ben Ağrı Doğubeyazıtlı bir annenin, bir Kürt kökenli annenin evladıyım. Babam ise Fethiye'nin Yörük Türkmenlerinden. Annem Kürt, babam Türk. Bizim milletimizin neredeyse yarısında böyle aileler, böyle evlilikler mevcut. Biz adeta etle tırnak gibiyiz. Ayrılamayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. İçinden geçtiğimiz bu çok önemli dönemde de her zamankinden daha fazla kardeşliğimizi pekiştirmeye ihtiyacımız var. Allah'a şükür 22 yıldır AK Parti iktidarında Türkiye, dünyanın en büyük süper güçleri denen süper güçleri dahi dize getirecek bir güce ulaştı. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Onun dünya liderliği sayesinde bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, göğsü dimdik yürüyen, özgüvenle yürüyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmaktan büyük onur duyan kardeşlerimiz, dünyanın her yerinde buluyorlar ve diyorlar ki Artık ‘Ben Türk vatandaşıyım’ demek, ‘Türkiyeliyim’ demek çok büyük bir onur vesilesi. Türkiye artık eski Türkiye değil sevgili kardeşlerim. Bize bundan sonra düşen de bu iklimde her zamankinden daha fazla birbirimizi kucaklamak. 85 milyon insanımızla 22 yıldır kurulduğumuz günden bu yana biz bunu hep yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

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