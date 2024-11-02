AK Parti'li Kaya: Önümüzde adeta tarihi bir fırsat var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Terör belası başta olmak üzere kronik sorunlarımızı çözmek, kardeşliğimizi daha da pekiştirmek, Türkiye'yi Allah'ın izniyle kardeşlik ekseninde daha da büyütmek için bugün önümüzde adeta tarihi bir fırsat bulunmakta. Şunun bir kez daha altını çizmek isteriz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizim muhatabımız aziz milletimizdir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Elazığ’da AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı 8’inci Olağan Kongresi’ne katıldı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongreye milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve partililer katıldı. Kongrede tek aday olarak yarışan mevcut başkan Hasan Çalışkan, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Kongrede konuşan Kaya, Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsatın olduğunu belirterek, “Cumhuriyetimizin 101’inci yılını kutladık. Türkiye 100 yıldır kendi istiklaline ve onuruna sahip çıkarken, bu bölgenin de en büyük istikrar ve güven unsuru, milletimizin mücadelesi irfanıyla kurulan bu cennet vatanımız bize şehitlerimizin emaneti. İşte al bayrağımız, kırmızı rengini şehitlerimizin kanından alıyor. Sevgili kardeşlerim. Bugün Elazığ'dayız. Devlet ve millet bilinci en yüksek şehirlerimizden bir tanesi. İçinden geçtiğimiz bu sürecin hassas sürecin de bence en iyi okumasını yapacak şehirlerden bir tanesi hiç şüphesiz Elazığ. Terör belası başta olmak üzere kronik sorunlarımızı çözmek, kardeşliğimizi daha da pekiştirmek Türkiye'yi Allah'ın izniyle kardeşlik ekseninde daha da büyütmek için bugün önümüzde adeta tarihi bir fırsat bulunmakta. Şunun bir kez daha altını çizmek isteriz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizim muhatabımız Aziz milletimizdir. Milletimizin de artık Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması, dünyada ve bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklardan uzak kalması noktasında gerekli adımların atılmasını desteklediğini biliyoruz” dedi.