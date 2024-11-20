Elazığ'da sis etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, kent merkezinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, araçları ile yavaş ilerledi. Kent merkezi ve çevre yollarında etkisini arttıran sis ayrıca havadan görüntülendi.

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