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        Elazığ'da sis etkili oldu

        ELAZIĞ'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:37 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:40
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        Elazığ'da sis etkili oldu
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        ELAZIĞ'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, kent merkezinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, araçları ile yavaş ilerledi. Kent merkezi ve çevre yollarında etkisini arttıran sis ayrıca havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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