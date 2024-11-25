Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (4)

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde mevsimin ilk kar yağışı, coşkuyla karşılandı. Kar yağışıyla birlikte bir araya gelen bir grup, o anları halay çekerek kutladı. Grubun halay görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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