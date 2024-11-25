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        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (4)

        MEVSİMİNİLK KARI HALAYLA KUTLANDIElazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde mevsimin ilk kar yağışı, coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:40 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:45
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        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (4)
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        MEVSİMİNİLK KARI HALAYLA KUTLANDI

        Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde mevsimin ilk kar yağışı, coşkuyla karşılandı. Kar yağışıyla birlikte bir araya gelen bir grup, o anları halay çekerek kutladı. Grubun halay görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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