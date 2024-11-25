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        Otomobilin iş makinesinin altına girdiği, sürücünün öldüğü kaza kamerada

        ELAZIĞ'da refüjü aşıp karşı şeritteki greyderle çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Bahtiyar Goral'ın (26) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:05
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        Otomobilin iş makinesinin altına girdiği, sürücünün öldüğü kaza kamerada
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        ELAZIĞ’da refüjü aşıp karşı şeritteki greyderle çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Bahtiyar Goral’ın (26) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Prof. Dr. Nuri Orhan Bulvarı’nda meydana geldi. Hasan Bahtiyar Goral’ın kontrolünü yitirdiği 23 AFA 190 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeritteki M.Ç. idaresindeki greyderle çarpıştı. Ekiplerin kontrolünde, Hasan Bahtiyar Goral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Goral'ın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Bu arada kaza, çevredeki bir kurumun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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