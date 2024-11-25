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        Elazığ'da eğitime 1 gün ara verildi (4)

        127KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDIElazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerine bağlı 230 köy yolundan 127'si, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:41 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:45
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        Elazığ'da eğitime 1 gün ara verildi (4)
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        127KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

        Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerine bağlı 230 köy yolundan 127'si, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Merkeze bağlı 24, Ağın'da 4, Baskil'de 32, Maden'de 4, Karakoçan'da 5, Keban'da 23, Kovancılar’da 3, Palu'da 5 ve Sivrice'de 3 köy yolunun ulaşıma açılması için 81 iş makinesi ve 99 personelle çalışmalar sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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