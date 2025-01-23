ELAZIĞ’ın Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında, üzerlerine taş düşen 2 işçiden 1’i yaralandı.

Alacakaya ilçesindeki bir maden ocağında akşam saatlerinde 2 işçinin üzerine taş düştü. Olayda Metin Ş. (45), ayağından yaralandı, diğeri ise yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Metin Ş., ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Metin Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.