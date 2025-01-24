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        Elazığ depremi sonrası 24 binin üzerinde konut, hak sahiplerine teslim edildi

        ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:45
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        Elazığ depremi sonrası 24 binin üzerinde konut, hak sahiplerine teslim edildi
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        ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 5 yıl geçti. Depremzedeler için yapılan 24 binin üzerinde konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. AFAD İl Müdürü Cafer Giyik, “Yaklaşık 4,5 yıldır gece gündüz bu vatandaşlarımızın konutlarını teslim etmek için büyük bir gayretle uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada depremin 5’inci yıl dönümünde biz 2020'deki 24 bin vatandaşımızın neredeyse tamamına konutlarını teslim ettik. Sadece kırsal bölgelerde 300 civarında konutlarını bekleyen vatandaşlarımız var” dedi.

        Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi ise yaralandı. Depremde 4 bina yıkılırken enkaz altında kalan 45 kişi sağ olarak kurtarıldı. Depremin ardından vatandaşlara toplam 823 milyon 337 bin liralık nakdi ve ayni yardım yapıldı, 10 milyar TL yatırım bedeli ile 14 merkez mahallede ve 6 ilçede toplam 67 noktada konut inşasına başlandı. Yapımı tamamlanan 24 binin üzerinde konut, hak sahiplerine teslim edildi.

        AFAD İl Müdürü Cafer Giyik, depremde hak sahipleri için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, “24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde çok büyük deprem yaşandı. Elazığ merkezli bu yıkıcı depremde 31 bin bina ağır hasar gördü. Bu ağır hasar neticesinde yaptığımız tespit çalışmalarından sonra da 24 bin civarında hak sahibi kabul edilen vatandaşımız oldu. Ve biz yaklaşık 4,5 yıldır gece gündüz bu vatandaşlarımızın konutlarını teslim etmek için büyük bir gayretle uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada depremin 5’inci yıldönümünde biz 2020'deki 24 bin vatandaşımızın neredeyse tamamına konutlarını teslim ettik. Sadece kırsal bölgelerde 300 civarında konutlarını bekleyen vatandaşlarımız var. Bundan sonra meydana gelen 6 Şubat depremi de eklenince iş yükümüz artmış oldu. Biz iki depremle beraber şu an işlemlerini toparlamak için büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

        ‘RAHAT BİR ŞEKİLDE BAŞIMIZI YASTIĞA KOYUYORUZ’

        Depremzedelerden Ali Çavuş, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sanayi Mahallesi'nde oturuyordum. 5 katlı bir binanın 4’üncü katında oturuyorduk. O esnada evde yalnızdım. Çocukları köye bıraktım, eve döndüm. 9'a 5 kala o depremi yalnız başıma yaşadım. Duvarların çatladığını gördüm. Onu yaşadıktan sonra zaten kendimizi dışarıya zor attık. Olayın sabahında, sıcağı sıcağına devletimiz sağ olsun, Cumhurbaşkanımız sağ olsun, göndermiş olduğu ekiplerle saha çalışması başladı. AFAD'ı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olsun, maddi ve manevi olarak bütün Elazığ halkının yanındaydı. Bunu yaşadık, gördük. Sağ olsun, var olsunlar. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, milletvekillerine, hepsinin emeği çoktur bizim için. İki evimiz yıkıldı, kardeşimle benim ayrı ayrı evlerimiz vardı. Cumhurbaşkanımızın sayesinde ev sahibi olduk. Şu anda burada yaşıyoruz. Sıcacık yuvamız var, mutluyuz, depremi artık hissetmiyoruz. Deprem olduğunda yüzeysel bir sarsıntı oluyor ama korkmuyoruz. Çünkü zemin sağlam, dışarı çıkmıyoruz. Daha öncesinde çadır da verdiler bize, arabada sabahladığımızı biliyoruz ama burada öyle değil, korkmuyoruz. Rahat bir şekilde başımızı yastığa koyuyoruz” diye konuştu.

        Depremzedelerden Selahattin Çavuş ise “TOKİ evlerine geldiğim zaman çocuklarımız bile yanımıza geldi. Merkezdeki çocuklarımız da burası sağlam diye buraya geldiler. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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