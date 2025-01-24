Elazığ depremi sonrası 24 binin üzerinde konut, hak sahiplerine teslim edildi

ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 5 yıl geçti. Depremzedeler için yapılan 24 binin üzerinde konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. AFAD İl Müdürü Cafer Giyik, “Yaklaşık 4,5 yıldır gece gündüz bu vatandaşlarımızın konutlarını teslim etmek için büyük bir gayretle uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada depremin 5’inci yıl dönümünde biz 2020'deki 24 bin vatandaşımızın neredeyse tamamına konutlarını teslim ettik. Sadece kırsal bölgelerde 300 civarında konutlarını bekleyen vatandaşlarımız var” dedi.

Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi ise yaralandı. Depremde 4 bina yıkılırken enkaz altında kalan 45 kişi sağ olarak kurtarıldı. Depremin ardından vatandaşlara toplam 823 milyon 337 bin liralık nakdi ve ayni yardım yapıldı, 10 milyar TL yatırım bedeli ile 14 merkez mahallede ve 6 ilçede toplam 67 noktada konut inşasına başlandı. Yapımı tamamlanan 24 binin üzerinde konut, hak sahiplerine teslim edildi.

AFAD İl Müdürü Cafer Giyik, depremde hak sahipleri için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, “24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde çok büyük deprem yaşandı. Elazığ merkezli bu yıkıcı depremde 31 bin bina ağır hasar gördü. Bu ağır hasar neticesinde yaptığımız tespit çalışmalarından sonra da 24 bin civarında hak sahibi kabul edilen vatandaşımız oldu. Ve biz yaklaşık 4,5 yıldır gece gündüz bu vatandaşlarımızın konutlarını teslim etmek için büyük bir gayretle uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada depremin 5’inci yıldönümünde biz 2020'deki 24 bin vatandaşımızın neredeyse tamamına konutlarını teslim ettik. Sadece kırsal bölgelerde 300 civarında konutlarını bekleyen vatandaşlarımız var. Bundan sonra meydana gelen 6 Şubat depremi de eklenince iş yükümüz artmış oldu. Biz iki depremle beraber şu an işlemlerini toparlamak için büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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