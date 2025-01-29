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        Cemaat namaz kılarken, camiye torpil attı

        ELAZIĞ'da bir çocuk, cemaat namaz kılırken caminin içerisine torpil atıp, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:30
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        Cemaat namaz kılarken, camiye torpil attı
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        ELAZIĞ’da bir çocuk, cemaat namaz kılırken caminin içerisine torpil atıp, kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kışla Camii’nde cemaat ikindi namazını kılarken, bir çocuk, içeri girip, çakmakla yaktığı 2 torpili attı. Torpilin biri patlarken, şüpheli ise kaçtı. Namazı bırakan cemaatten bazıları, bir kısmı yanan halıyı su ile söndürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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