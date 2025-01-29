Cemaat namaz kılarken, camiye torpil attı
ELAZIĞ'da bir çocuk, cemaat namaz kılırken caminin içerisine torpil atıp, kaçtı.
ELAZIĞ’da bir çocuk, cemaat namaz kılırken caminin içerisine torpil atıp, kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kışla Camii’nde cemaat ikindi namazını kılarken, bir çocuk, içeri girip, çakmakla yaktığı 2 torpili attı. Torpilin biri patlarken, şüpheli ise kaçtı. Namazı bırakan cemaatten bazıları, bir kısmı yanan halıyı su ile söndürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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