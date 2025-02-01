Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Devrilen sobadan çıkan yangında yaralanan Meryem, 3 gün sonra yaşamını yitirdi

        ELAZIĞ'da tek katlı evde devrilen sobadan çıkan yangında yaralanan Meryem Yalçınkaya (25), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:46 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen sobadan çıkan yangında yaralanan Meryem, 3 gün sonra yaşamını yitirdi
        ABONE OL

        ELAZIĞ’da tek katlı evde devrilen sobadan çıkan yangında yaralanan Meryem Yalçınkaya (25), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

        Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak’taki tek katlı bir evde, 29 Ocak’ta öğle saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ismi öğrenilmeyen anne ve 1 kızı dışarı çıkmayı başarabilirken, diğer kızı Meryem Yalçınkaya alevler arasında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağır yaralı olarak evden çıkarılan Meryem Yalçınkaya, ile dumandan etkilenen annesi ve kız kardeşi hastaneye kaldırıldı. Yangın ise kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Meryem Yalçınkaya, bugün hayatını kaybetti. Yalçınkaya’nın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        "İzmir tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor"
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı

        Benzer Haberler

        Lokantanın bacasında yangın çıktı, kurs merkezindeki öğrenciler tahliye edi...
        Lokantanın bacasında yangın çıktı, kurs merkezindeki öğrenciler tahliye edi...
        Keban'da eğitim toplantısı düzenlendi
        Keban'da eğitim toplantısı düzenlendi
        Yüzünü çarşafla gizleyen kadın kasadaki paraları çaldı; o anlar kamerada
        Yüzünü çarşafla gizleyen kadın kasadaki paraları çaldı; o anlar kamerada
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Elazığ'da ağır hasarlı 10 bin 33 binanı...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Elazığ'da ağır hasarlı 10 bin 33 binanı...
        Emekli olup köyüne yerleşti, 29 köpek ve 30'dan fazla kediye bakıyor
        Emekli olup köyüne yerleşti, 29 köpek ve 30'dan fazla kediye bakıyor
        Cemaat namaz kılarken, camiye torpil attı (2)
        Cemaat namaz kılarken, camiye torpil attı (2)