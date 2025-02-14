Elazığ'da 530 köy yolu kardan kapandı (2)

Elazığ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, Sivrice ilçesinde bulunan Hazarbaba Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan yolu yeniden ulaşıma açtı.

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