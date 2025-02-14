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        Elazığ'da 530 köy yolu kardan kapandı (2)

        KAYAKMERKEZİNİN YOLU AÇILDIElazığ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:25
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        Elazığ'da 530 köy yolu kardan kapandı (2)
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        KAYAKMERKEZİNİN YOLU AÇILDI

        Elazığ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, Sivrice ilçesinde bulunan Hazarbaba Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan yolu yeniden ulaşıma açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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