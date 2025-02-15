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        Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

        ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 00:44 Güncelleme: 15.02.2025 - 00:50
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        Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
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        ELAZIĞ’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi Emsal Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kavgaya karıştığı belirlenen bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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