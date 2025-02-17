Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

ELAZIĞ’DADA HİSSEDİLDİ

Malatya’nın Kale ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi. Vali Numan Hatipoğlu X hesabından yaptığı açıklamada, kentte de hissedilen deprem sonrası ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını ifade etti. Komşu Elazığ'da hissedilen deprem kamerada.

Kentte hissedilen deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerindekilere seslenen bir kadın, deprem olduğu konusunda uyarıda bulunduktan sonra içeridekiler panik yapmadan ayağa kalkıyor. Etkisinin düşük olduğunu anlayınca içeride kalıyorlar.