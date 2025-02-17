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        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

        ELAZIĞ'DADA HİSSEDİLDİMalatya'nın Kale ilçesi merkezli 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 17.02.2025 - 20:15
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        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
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        ELAZIĞ’DADA HİSSEDİLDİ

        Malatya’nın Kale ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi. Vali Numan Hatipoğlu X hesabından yaptığı açıklamada, kentte de hissedilen deprem sonrası ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını ifade etti. Komşu Elazığ'da hissedilen deprem kamerada.

        Kentte hissedilen deprem bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerindekilere seslenen bir kadın, deprem olduğu konusunda uyarıda bulunduktan sonra içeridekiler panik yapmadan ayağa kalkıyor. Etkisinin düşük olduğunu anlayınca içeride kalıyorlar.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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