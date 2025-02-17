Elazığ'da çatı yangını söndürüldü; müdahale eden itfaiye personeli düştü

ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye personeli, dengesini kaybederek düştü.

Karakoçan ilçesi Kulubaba Mahallesi’ndeki iki katlı evin çatısında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında itfaiye personeli Cengiz Sönmez, dengesini kaybederek düştü. Cengiz, ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne, buradan da Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Cengiz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.