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        Sivrice Belediye Başkanı YRP'li Irmak, AK Parti'ye katıldı

        ELAZIĞ'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak partisinden istifa ederek, AK Parti'ye katılma kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 19:23 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:25
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        Sivrice Belediye Başkanı YRP'li Irmak, AK Parti'ye katıldı
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        ELAZIĞ’da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak partisinden istifa ederek, AK Parti’ye katılma kararı aldı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde YRP’den Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak, partisinden istifa edip, AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Başkan Irmak, açıklamasında, “Kıymetli Hemşehrilerim; 31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Sivrice Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Aziz şehrimizin turizm başkenti Sivrice’mize ve hemşehrilerime layıkıyla hizmet edebilmek adına, doğal zenginlikleri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemize kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem olarak gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Aldığımız bu kararın öncelikle ilçemize, şehrimize ve AK Partimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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