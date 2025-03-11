Elazığ'da kazada yaralanan Musa kurtarılamadı

Kaza, 9 Mart’ta akşam saatlerinde Doğukent Mahallesi Bahaeddin Ögel Caddesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 23 ADM 732 plakalı otomobille 23 ADP 256 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan Musa Canpolat, bugün doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Canpolat’ın cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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