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        Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)

        DÜĞÜNSALONUNDA DEPREMİ HİSSEDİNCE BAYILDIElazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 22:18 Güncelleme: 27.04.2025 - 22:20
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        Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
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        DÜĞÜNSALONUNDA DEPREMİ HİSSEDİNCE BAYILDI

        Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremi Ataşehir Mahallesi'ndeki düğün salonunda hisseden bir kadın, heyecandan bayıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kadın bir süre sonra kendine geldi. Depremin ardından düğün tekrar devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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