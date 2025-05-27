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        Elazığ'da hakem ve futbolcular zırhlı araçlarla stattan ayrıldı

        TFF 2'nci Lig Play-Off 3'üncü Tur rövanşında Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan karşılaşma, 56'ncı dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 00:20 Güncelleme: 27.05.2025 - 00:25
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        Elazığ'da hakem ve futbolcular zırhlı araçlarla stattan ayrıldı
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        TFF 2’nci Lig Play-Off 3’üncü Tur rövanşında Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan karşılaşma, 56’ncı dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

        Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve Elazığspor’un 1-0 üstünlüğü ile devam eden maçın 56’ncı dakikasında yardımcı hakem Kadir Beyaz, tribünlerden atılan bir cismin kaşına isabet etmesi sonucu yaralandı. Bunun üzerine orta hakem Ümit Öztürk, yardımcılarını da yanına alarak müsabakayı durdurdu ve soyunma odasına yöneldi. Yapılan değerlendirmelerin ardından karşılaşmanın tatil edildiği açıklandı. Maçla ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

        Karşılaşma sonrası Vanspor FK futbolcuları ve hakem heyeti, güvenlik önlemleri kapsamında zırhlı araçlarla stattan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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