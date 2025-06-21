Elazığ'da kenenin ısırdığı kadın tedavi altında

Olay, dün akşam saatlerinde Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde meydana geldi. M.P. isimli kadın, ayakkabısının içine giren kene tarafından ısırıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. M.P., ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ayağındaki kene çıkarılan M.P., ateşi yükselince Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren M.P.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.