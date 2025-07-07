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        Diyarbakır'da polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)

        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDIDiyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Bilal Çam'ın (40) cenazesi, Elazığ'a getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:14 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:14
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        Diyarbakır'da polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)
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        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Bilal Çam’ın (40) cenazesi, Elazığ'a getirildi. Çam için İzzetpaşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törene ailesi, kardeşi araştırmacı yazar Aygün Çam, Vali Numan Hatipoğlu, Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Bilal Çam'ın cenazesi, merkeze bağlı Balpınar köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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