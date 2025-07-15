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        Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        ELAZIĞ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:00
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        Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        ELAZIĞ’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü A.Ş. yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü R.İ. ise hastanede tedaviye alındı.

        Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolunun 16’ncı kilometresinde meydana geldi. A.Ş. yönetimindeki 23 EP 370 plakalı motosiklet, R.İ. idaresindeki 23 ADK 811 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü A.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı otomobil sürücüsü R.İ. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.Ş.'nin cansız bedeni ise otopsi için, morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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