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        Elazığ'da otomobil ile 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı; 3 yaralı

        ELAZIĞ'da otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 23:14 Güncelleme: 25.07.2025 - 23:15
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        Elazığ'da otomobil ile 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı; 3 yaralı
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        ELAZIĞ’da otomobil ile üç tekerlekli motosikletin çarpıştığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Gümüşkavak Mahallesi Kekliktepe kavşağı mevkisinde meydana geldi. Y.Ç. yönetimindeki 23 ER 001 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 44 ADM 716 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada, Y.Ç. ile motosikletteki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan motosikletteki 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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