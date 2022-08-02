Elazığ'da 1 milyonu aşkın ağaçtan 40 bin ton hasat hedefiyle kayısı toplanıyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Türkiye'nin yaş kayısı üretiminin yüzde 7'sinin karşılandığı Elazığ'ın Baskil ilçesinde bu yıl 40 bin ton rekolte bekleniyor.

Rakımı, iklimi, güneşlenme süresi ve toprak özelliklerinden dolayı kaliteli kayısıların yetiştiği yörede üreticiler, 1 milyonun üzerinde ağacın bulunduğu 100 bin dekar alanda, 3 bin civarında mevsimlik tarım işçisiyle hasat gerçekleştiriyor.

İlçede üretimin yüzde 70'inin gerçekleştiği Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki bahçelerde kayısı hasadı tamamlanırken, iç kesimlerde ve yüksek rakımlı köylerde hasat sürüyor.

Kentte yıllık ortalama 60 bin ton seviyesinde gerçekleşen yaş kayısı rekoltesinin Baskil ilçesinde 14 Nisan'da etkili olan don nedeniyle bu yıl 40 bin ton seviyesinde olması bekleniyor.

- En önemli kayısı üretimi Baskil ilçesinde

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, bu yıl 14 Nisan'da yaşanan zirai don dışında kayısı üreticisinin sıkıntısız bir sulama ve hasat dönemi geçirdiğini söyledi.

İlçede etkili olan don nedeniyle bu yıl kayısı rekoltesinde düşüş olduğunu ifade eden Kılıç, kentteki kayısı üretiminin yüzde 90'ının Baskil'de, geriye kalan kısmın da il merkezi ve Keban ilçesine yapıldığını belirtti.

Her yıl ortalama 55-60 bin ton olarak gerçekleşen kayısı üretiminde bazı yıllarda yaşanan zirai ton neticesinde ürün kayıplarının meydana geldiğini bildiren Kılıç, "Kayısıda hasat sezonu artık sona yaklaştı ve genel itibarıyla kayısı üretimimizin bu yıl 40 bin ton civarında olacağını öngörmekteyiz." dedi.

- "Baskil kayısısının coğrafi işaretli bir ürün olarak tescillenmesinin zamanı geldi"

Kılıç, kentte hasat edilen kayısının büyük çoğunluğunun uzun raf ömründen dolayı islimlenerek kuru kayısı şeklinde tüketiciye sunulduğunu aktardı.

Üretilen kuru kayısının aroması, tadı ve kalitesiyle Malatya'dan gelen ihracatçı firmalar aracılığıyla başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Baskil kayısısı adıyla ihraç edildiğine işaret eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Üretilen kayısının yüzde 80-90'lık kısmı kuru kayısı olarak tüketilmektedir. Geriye kalan kısmı sofralık ve yaş kayısı olarak tüketicilere arz edilmektedir. Kayısı ekonomik değeri yüksek olan bir meyvedir. İlimize her yıl bu anlamda kazandırmış olduğu döviz girdisiyle ekonomik değeri yüksek olan Baskil kayısısının artık coğrafi işaretli bir ürün olarak tescillenmesinin zamanı geldi. Bu anlamda çalışmalara başladık. Yakın zamanda Baskil kayısımızı coğrafi işaretli bir ürün olarak tescillemeyi hedefliyoruz."

Kılıç, Baskil'de Bakanlık, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Baskil Belediyesinin ortak çalışmasıyla kayısı entegre tesisi kurulmasına ilişkin çalışmalarda da sona gelindiğini kaydetti.

- "Hasattan memnunuz"

Haroğlu köyünde kayısı yetiştiriciliği yapan Naci Narçiçeği de bu yıl zirai don nedeniyle ağaçlarda verim kaybı yaşadıklarını ancak kuru kayısı fiyatlarının makul bir düzeyde olmasının verimdeki kaybı tolere ettiğini aktardı.

İlçede en son kayısı hasadının köylerinde ve civar köylerde yapıldığını anlatan Narçiçeği, "Kayısı hasadımız iyi geçiyor, zaten fiyatlar da bu yıl çok iyi durumda, işimizden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Üretici Mehtap Narçiçeği de bu yıl bir yakınlarının vesilesiyle Fırat Üniversitesinde öğrenim gören Nijer ve Kenyalı öğrencilerle tanıştıklarını ve onları eğitim masraflarını karşılayabilmelerine olanak sağlayabilmek için mevsimlik tarım işçisi olarak işe aldıklarını anlattı.

Narçiçeği, "Nijer ve Kenya'dan gelen öğrencilerimiz, ilk defa kayısı ağacı görmelerine ve işin zorluğuna rağmen kolayca işe adapte oldular. Onlar da yaptıkları işten gayet memnunlar, bizler de onlardan çok memnun kaldık. Afrikalı öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağladığımız için ayrıca mutluyuz." diye konuştu.

Üretici Arif Narçiçeği de kayısı hasadının oldukça meşakkatli olduğunu dile getirdi.

Hasattan memnun olduklarını bildiren Narçiçeği, köye gelen tüccarlara ürünlerini uygun bir fiyata sattıklarını kaydetti.

Hasatta işçi olarak çalışan Nijerli öğrenci İbrahim Yahuza, ilk defa kayısı hasadında çalıştığını belirterek, "Daha önce kayısıyı meyve olarak görmemiştim sadece meyve suyu olarak biliyordum. Amacımız sadece para kazanmak değil, Türkçemizi geliştirmek, Türkleri ve Türk kültürünü tanımak. Bunun için hasatta çalışıyoruz." dedi.



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