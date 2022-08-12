Elazığ'da kadınların bunaltıcı sıcakta çörek otu mesaisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da kadınların bunaltıcı sıcakta çörek otu mesaisi

AA

Elazığ'da kadınların bunaltıcı sıcakta çörek otu mesaisi

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da kadın tarım işçileri, bunaltıcı sıcakta çörek otu hasadı yapıyor.

Kentte tarımsal üretim yapan Üzeyir Yıldız, merkeze bağlı Beşik köyünde her yıl buğday ektiği 140 dönümde, alternatif tarım uygulamaları kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teknik desteğiyle çörek otu üretti.

Kentte ilk defa ekimi gerçekleştirilen bitkinin gelişimi için solucan gübresi de kullanan Yıldız, dönümde 200 kilogram verim elde etti.

Yıldız, olgunlaşan ürünü biçerdöver yerine dar gelirli ailelerin istihdamına katkı sunmak için kadın tarım işçileriyle hasat ediyor.

20 kadın tarım işçisi, hissedilen sıcaklığın 45 dereceye ulaştığı tarlalarda çörek otu hasadı yaparak, kazancıyla aile bütçesine katkıda bulunuyor.

- "Özveriyle çalışıyorlar"

Yıldız, AA muhabirine, 15 yıldır tarımla uğraştığını, son 3 senedir kentte ekimi yaygın ürünler yerine katma değeri daha yüksek bitkileri ekmeye yöneldiğini söyledi.

Yaptığı araştırma sonucu bu yıl, sağlık açısından da faydalı olduğu bilinen çörek otu ektiğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Son 3 yıldır daha profesyonel tarım yapmaya başladım. Bu yıl ektiğim çörek otunun gelişimi için hiçbir kimyasal madde kullanmadım. Zaten bütün tarlalarım organik tarım sertifikalı. Dikim esnasında sadece solucan gübresi kullandım. Üründe 3-4 yaprak çıktıktan sonra ayrıca sıvı solucan gübresi de kullandım. Bitkimiz boy atmadı ancak tane verimi çok yüksek. Ürünümüzün veriminden ve kalitesinden memnunuz."

Yıldız, 140 dönüm araziye ektiği ürünün hasadının sürdüğünü, yaptığı ölçümler sonucu bu yıl yaklaşık 28 ton rekolte beklediğini belirtti.

Hasadın ardından ürünün makinede elenerek samandan ayrılacağını anlatan Yıldız, ardından tesiste paketlenip farklı firmalara, baharatçılara, pastanelere satılacağını kaydetti.

- "Böyle tarımsal üretimleri daha da çoğaltmalarını istiyoruz"

Tarım işçilerinden Semra Aydın, gün ağarmadan kalkıp yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Arıcak ilçesinden köye geldiklerini söyledi.

Çörek otu hasadının yorucu olduğunu ancak havanın sıcaklığından daha çok etkilendiklerini dile getiren Aydın, "Hava sıcak ama çalışmak zorundayız, çalışmak güzel. Çiftçilik olmasa geçim kaynağımız olmaz. O yüzden çiftçilerimizin böyle tarımsal üretimleri daha da çoğaltmalarını istiyoruz. Kadınlar boşta kalmasın, çoluk çocuğuna harçlık götürsün." dedi.

Nurcan Demir ise tarlada çalışmayı sevdiklerini ancak sıcak havanın bunaltıcı olduğunu kaydetti.

Aile bütçesine katkı sağlamak için çalıştıklarını anlatan Demir, "Çiftçi sayesinde ekmeğimizi kazanıyoruz, onlar da bizim sayemizde kazanıyor. Bu şekilde birbirimize faydalı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mukaddes Akarbulut da çalışmanın zor gelmediğini, alın teriyle para kazanmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da dönercilerin sıcakla imtihanı
YEREL HABERLER Elazığ'da dönercilerin sıcakla imtihanı
Elazığ'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Elazığ'da ahırda çıkan yangında 30 ton saman yandı
YEREL HABERLER Elazığ'da ahırda çıkan yangında 30 ton saman yandı
Kamu kurumuna ait kabloları çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kamu kurumuna ait kabloları çalan şüpheli yakalandı
Elazığ'da 68 kök kenevir ve 25 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 68 kök kenevir ve 25 kilo kubar esrar ele ...
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan ...
Karakoçan'ın nüfusu yazın gurbetçilerle 3 katı aşıyor
YEREL HABERLER Karakoçan'ın nüfusu yazın gurbetçilerle 3 katı aşıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.