Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 24 kişi tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 134 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, bir hafta düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 134 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 11 gram metamfetamin, 48 mermi, 2 çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi.

Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 11 kişi bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Çalıntı otomobil ve motosiklet ise sahiplerine verildi.

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