Elazığ'da "dar bölge" asayiş uygulaması

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 52 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "dar bölge" asayiş uygulamasında aranan 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzuru, genel güvenliği ve asayişinin sağlanması ile kentte mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla Nailbey Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.



Uygulama kapsamında 187 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 95 araç kontrol edildi.

Polis ekiplerince aranan 1 kişi yakalandı, 2 yoklama kaçağına tebligat yapıldı, valilik izni olmadan atık malzeme toplayan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Uygulamada, pompalı tüfek ve tüfeğe ait 4 kartuş ele geçirildi, bir motosiklet trafikten men edildi.

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