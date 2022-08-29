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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da "dar bölge" asayiş uygulaması

AA

Elazığ'da "dar bölge" asayiş uygulaması

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 52 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "dar bölge" asayiş uygulamasında aranan 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzuru, genel güvenliği ve asayişinin sağlanması ile kentte mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla Nailbey Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulama kapsamında 187 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 95 araç kontrol edildi.

Polis ekiplerince aranan 1 kişi yakalandı, 2 yoklama kaçağına tebligat yapıldı, valilik izni olmadan atık malzeme toplayan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Uygulamada, pompalı tüfek ve tüfeğe ait 4 kartuş ele geçirildi, bir motosiklet trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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