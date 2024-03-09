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        Elazığ'ın Baskil ve Keban ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

        Elazığ'ın Baskil ve Keban ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 22:12 Güncelleme: 09.03.2024 - 22:12
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        Elazığ'ın Baskil ve Keban ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
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        Elazığ'ın Baskil ve Keban ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçe ve bağlı köylerde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı merkezde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi aştı.

        Baskil Kaymakamlığı, kar yağışı nedeniyle ulaşımdaki aksamalar, tipi ve don riskine karşı vatandaşları uyardı.

        Keban'da da ilçe merkezinde sağanak etkili olurken yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görüldü.

        Elazığ-Keban kara yolunun Yukarı Çakmak mevkisinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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