Elazığ'ın Baskil ve Keban ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Elazığ-Keban kara yolunun Yukarı Çakmak mevkisinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İlçe ve bağlı köylerde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı merkezde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi aştı.

Elazığ'ın Baskil ve Keban ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

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