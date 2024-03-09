Elazığ'da seyir halinde alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Ataşehir Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 EN 820 plakalı hafif ticari araç, motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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