Elazığ'da barajlara 200 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da barajlara 200 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, balıklandırma çalışmaları kapsamında Beyhan ve Tatar barajlarına 200 bin sazan yavrusu salındı.

Balıklandırma çalışmalarının devam edeceği belirtildi.















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