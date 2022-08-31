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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan Necati Yıldız (38), her gece evinin bahçesine gelen kirpiyi eliyle besliyor.

Ağın Kaymakamlığında çalışan 3 çocuk babası Yıldız, yaklaşık bir ay önce bahçesinde gördüğü kirpiye ceviz ve su verdi.

Yıldız, o günden sonra her gün bahçesine gelen kirpiye "Çıtır" ismini verdi.

Bahçesine misafir olan kirpiyi beslemeye devam eden Yıldız, o anları cep telefonu kamerasına da kaydetti.

Yıldız, AA muhabirine, hayvanları sevdiğini belirterek, bahçesine gelen kirpiyi de keyifle beslediğini söyledi.

Kirpinin her gece aynı saatte gelmesinden dolayı o saatlerde hep bahçede beklediğini anlatan Yıldız, "Her akşam onu bekliyorum. Geldiği zaman elimdeki cevizleri veriyorum, yiyor. Sonra su veriyorum. Biraz oyalandıktan sonra gidiyor." dedi.





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