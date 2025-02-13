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        Baskil'de kar yağışı etkili oldu

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:22 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:22
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        Baskil'de kar yağışı etkili oldu
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Hava sıcaklığının düştüğü ilçede kar yağışı nedeniyle merkez ve yüksek kesimler beyaza büründü.

        Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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