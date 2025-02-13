Baskil'de kar yağışı etkili oldu
Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının düştüğü ilçede kar yağışı nedeniyle merkez ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtti.
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